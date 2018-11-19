Otomobil çaldı 'macera aradım' dedi
Bartın'da marketten alışveriş yapmak için kaldırım kenarına arabasını park eden bir vatandaşın anahtarı kontağın üzerinde bıraktığını fark ederek araca binerek kayıplara karışan kişi, yaşanan kovalamacının ardından araçla birlikte yakalandı.19 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
Edinilen bilgilere göre; Kemerköprü Mahallesindeki bir marketten alışveriş yapmak isteyen H.Y, arabasını kaldırım kenarına park etti.
Marketteki işinin kısa süreceğini düşünen H.Y kontak anahtarını da arabanın üstünde bıraktı.
Anahtarın kontakta bırakıldığını fark eden M.K.’da aracı alarak kayıplara karıştı.
Marketten çıktığında arabasının park ettiği yerde olmadığını gören H.Y, önce aracın çekiciyle çekildiğini zannetti.
Arabasının çekilmediğini anlayan H.Y daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu.
Aracın çalındığını anlayan polis hemen inceleme başlatırken, araçla seyir halinde olan M.K, şehir merkezinde yaşanan kovalamacının ardından araçla birlikte yakalandı.
Şüphelinin arabayı macera olsun diye çalmaya kalkıştığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
YORUM YAZ