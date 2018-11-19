0553 313 94 23

Otomobil çaldı 'macera aradım' dedi

Bartın'da marketten alışveriş yapmak için kaldırım kenarına arabasını park eden bir vatandaşın anahtarı kontağın üzerinde bıraktığını fark ederek araca binerek kayıplara karışan kişi, yaşanan kovalamacının ardından araçla birlikte yakalandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
Otomobil çaldı 'macera aradım' dedi

Edinilen bilgilere göre; Kemerköprü Mahallesindeki bir marketten alışveriş yapmak isteyen H.Y, arabasını kaldırım kenarına park etti.

Marketteki işinin kısa süreceğini düşünen H.Y kontak anahtarını da arabanın üstünde bıraktı.

Anahtarın kontakta bırakıldığını fark eden M.K.’da aracı alarak kayıplara karıştı.

Marketten çıktığında arabasının park ettiği yerde olmadığını gören H.Y, önce aracın çekiciyle çekildiğini zannetti.

Arabasının çekilmediğini anlayan H.Y daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Aracın çalındığını anlayan polis hemen inceleme başlatırken, araçla seyir halinde olan M.K, şehir merkezinde yaşanan kovalamacının ardından araçla birlikte yakalandı.

Şüphelinin arabayı macera olsun diye çalmaya kalkıştığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
  1. Oto hırsızlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaciğer yağlanmasına akupunkturla tedavi
    1. Karaciğer yağlanmasına akupunkturla..
    2. Çelik fabrikasında ızgaraya sıkışan..
    3. FETÖ'nün skandal soruları ortaya çıktı!
    4. Benzinde yeni indirim! Bu gece başlıyor
    5. Denizli MHP belediye başkan adayı Ebru..
    6. Demir korkuluklara sıkışan köpeği..
    7. MHP belediye başkan adayları 2019 son..
    8. Kestiği ağacın altında kalan işçi..
    9. AB'den Türkiye'ye mülteci yardımı! 3..
    10. Carlos Kameni, takıma geri dönüyor
    11. Çin çağrı yaptı! 'Teslim olun'
    12. Çocuklarda karın ağrısı naz olmayabilir
    13. Hamit Altıntop, Bağcılar'da..
    14. TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki..
    15. Ankara'da dev operasyon! 1 milyon 700..
    16. Yeşil sahalarda görülmemiş olay! El..
    17. Vladimir Putin, İstanbul'dan ayrıldı
    18. Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu:..
    19. Rus bakan müjdeyi verdi! '2019'da..
    20. Oburluğu önlemek için...
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor