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Otomobil bir anda alev aldı, sürücü ölümden döndü

Kağıthane’de seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. LPG’li otomobili son anda terk eden sürücü ölümden dönerken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

26 Nisan 2019 Cuma 06:57
Otomobil bir anda alev aldı, sürücü ölümden döndü

Olay, gece saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İbrahim Bektaş yönetimindeki LPG’li aracın ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracını durdurarak araçtan inerken alevlerden son anda kurtuldu. İHA'nın haberine göre; alevler kısa sürede otomobili sararken alev topuna dönen otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Büyükdere Caddesi üzerindeki araç yangını nedeniyle Beşiktaş istikametine yol araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilde bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Otomobilin söndürülmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açılırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. 

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:33
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