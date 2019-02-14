0553 313 94 23

Otomobil bir alt sokağa uçtu: 2 ağır yaralı

Başkent’te meydana gelen olayda, bir otomobil kontrolden çıkarak alt sokağa uçtu.

14 Şubat 2019 Perşembe 04:02
Otomobil bir alt sokağa uçtu: 2 ağır yaralı

Başkent’te meydana gelen olayda, bir otomobil kontrolden çıkarak alt sokağa uçtu. Alt sokakta park halindeki başka bir otomobile çarpan araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Keçiören İlçesi Sancaktepe Mahallesinde gece yarısı meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış Caddesi üzerinde seyreden 06 AND 92 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, Sarıkamış Caddesinde kaldırımı aştı ve bir alt sokak olan 1576. Sokağa uçtu. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan sokağa uçan otomobil, çocuk parkını aştıktan sonra 1576. Sokakta park halinde bulunan 06 KK 858 plakalı otomobile çarparak durabildi. Aşağıya düşen araçtaki 2 kişi, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı.


İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye gönderildi. İsimleri henüz öğrenilemeyen iki şahsın da durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından otomobillerde ise hasar oluştu.


Alt sokağa uçan otomobilin çocuk parkını aşarak düşmesi sırasında, parkta kimsenin olmaması da bir başka facianın yaşanmasını önledi.


Sarıkamış Caddesinde yaşayan Gül Gürbüz ise “Duyduğuma göre yukarıda bir arabaya vurmuş. Ondan kaçarken de buradan, parktan uçtu. Ben de sesi duydum. Bir baktım, duman çıkıyor. Tozu dumana katmış. Hemen indim aşağıya, baktım iki vatandaşımızın birisi iki arabanın arasına sıkışmış, birisi de direksiyonu başında” dedi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 04:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınır yönetimi alanında kurumlar arası iş birliği yönetmeliğinde değişiklik
    1. Sınır yönetimi alanında kurumlar arası..
    2. Avustralya'daki yangınlarda zarar..
    3. Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
    4. Sivil hava meydanları, limanlar ve..
    5. Otomobil bir alt sokağa uçtu: 2 ağır..
    6. Başkentte trafik kazası: 2 yaralı
    7. UNRWA'ya yardımlar arttı
    8. Soba yangını bir aileyi neredeyse yok..
    9. Kocaeli'de doğal gaz patlaması
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılık..
    11. Roma'da taraftar kavgası: 3 yaralı
    12. Eskişehir'de ev yangını
    13. Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı..
    14. Tekstil atölyesinde yangın çıktı, bir..
    15. BMGK, İsveç Anlaşması'nın uygulanması..
    16. Sudan nükleer enerji üretimi için Çin..
    17. Suudi Arabistan'da bin 281 projenin..
    18. Ağrı’da terör operasyonu: 32 gözaltı
    19. AB telif hakkı düzenlemesinde uzlaştı
    20. Sudan muhalefeti rejimin devrilmesi..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay