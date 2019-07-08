Otomobil beton duvarlar arasına devrildi: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta beton duvarlar arasına devrilen otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Necmettin Kubat (48) yönetimindeki 06 HA 3228 plakalı otomobil Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde şarampole uçarak yol kenarındaki bir iş yerinin beton duvarları arasında sıkıştı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulanan Leyla (41), Nazlı (21), Feyza (21), Fulya (15) ve Muhammed Fehmi Kubat (10) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Leyla ve Fulya Kubat'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.









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