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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gele trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gele trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Çavuş Köyü kavşağında meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan D.T. (67) yönetimindeki 35 ABS 068 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç içersinde bulunan yolculardan R.T. (66) yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
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