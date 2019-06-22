0553 313 94 23

Otomobil bariyere saplandı: 2 ağır yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki bariyere saplandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:55
Otomobil bariyere saplandı: 2 ağır yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki bariyere saplandı. Hurdaya dönen otomobildeki alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, gece saat 02.10 saatlerinde Kırıkkale-Kayseri Karayolu’nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Arap Karaslan’ın kullandığı 06 AF 35 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyere çarptı. Kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Arap Erkoç yaralandı. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Erkoç, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık görevlilerince ambulansa sedye ile taşındı. Ağır olarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    El çantasında uyuşturucu sevkıyatı
    1. El çantasında uyuşturucu sevkıyatı
    2. Berat Albayrak'tan "aile saadeti"..
    3. Van’da uyuşturucu operasyonu
    4. Vecihi Hürkuş, Bursa’da sahnelendi
    5. Türkiye’den Afrin bölgesinde irfan ve..
    6. Sincan Belediyesinden ’Sıfır Atık’..
    7. Vali Çağatay’dan eşi ve bebeği vefat..
    8. Samandağ’ın son demirci ustası yıllara..
    9. Tabiat harikası Altınpınar Limni gölü..
    10. Binali Yıldırım ile İstanbul kazanacak
    11. 22.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Mantı: “Adana’yı tasarım üssü haline..
    13. Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir..
    14. JAK Timleri’nin Araklı’daki selde..
    15. Aydın’da ıslak Haziran
    16. Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent..
    17. Adaylar vaatlerini sıraladı, uzmanlar..
    18. GÜNDEM / 22 Haziran 2019
    19. (ÖZEL) “Darbe” tatlısı ’sütlü nuriye’
    20. Nallıhan’da Adem Projesine yoğun ilgili
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!