Otomobil baraja can pazarı! Ölü ve yaralılar var
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.28 Şubat 2019 Perşembe 06:04
Bursa'da feci bir trafik kazası meydana geldi.
Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl’ün Kozluören mevkinde meydana geldi. İnegöl’den Kestel istikametine giden Burak Çakır yönetimdeki otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajı’na yuvarlandı.
Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile 26 yaşındaki Burak Çakır’ın cesedini çıkarırken, üç kişiyi yaralı kurtardı.
Başak Çakır, Hüseyin Çakır ve Sevim Çakır sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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