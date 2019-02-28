Otomobil baraja can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl’ün Kozluören mevkinde meydana geldi. İnegöl’den Kestel istikametine giden Burak Çakır yönetimdeki otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajı’na yuvarlandı.

Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile 26 yaşındaki Burak Çakır’ın cesedini çıkarırken, üç kişiyi yaralı kurtardı.

Başak Çakır, Hüseyin Çakır ve Sevim Çakır sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.