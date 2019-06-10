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Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Bartın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 5 metreden bahçeye uçtu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:26
Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Bartın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 5 metreden bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bartın’ın Çayırlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 74 AAB 209 plakalı otomobili ile Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan 55 yaşındaki Hasan A. Çayırlar Mahallesi mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metrelik uçurumdan bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Nazife A. (49) ile Ahmet E.A. (7) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:26
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