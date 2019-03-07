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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:06
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu turizm merkezi istikametine gitmekte olan E.K.’nin kullandığı 07 FJB 56 plakalı otomobil, önce yol kenarında bulunan trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı.


Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.V. yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:06
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