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Otomobil askıda kaldı, içindekileri vatandaşlar kurtardı

Karabük’te rampa yukarı çıkarken bir anda geri kayan otomobil, 10 metre yükseklikte duvarda askıda kaldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:42
Otomobil askıda kaldı, içindekileri vatandaşlar kurtardı

Karabük’te rampa yukarı çıkarken bir anda geri kayan otomobil, 10 metre yükseklikte duvarda askıda kaldı. Gürültüye koşan vatandaşlar bina boşluğuna düşmekten askıda kalarak duran otomobildeki kadın sürücü ile çocukları ve annesini aracın önüne basarak kurtardı.


Olay, 100. Yıl mahallesi 1059 numaralı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda annesi ve çocukları ile birlikte alışveriş yapan Gamze A., 67 LY 222 plakalı otomobili ile evlerine dönüyordu. 1059 numaralı sokakta rampaya çıktığı sırada bir anda geri geri kayan otomobil, demir kapı ve korkulukları kırarak 10 metre yükseklikte bulunan bir apartmanın istinat duvarında askıda kaldı.



Otomobilin önünde basarak içindekileri kurtardılar


Gürültüye duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, askıda kaldığını gördükleri otomobildeki sürücü Gamze A. ve annesi Emine A. ile 9 yaşındaki Arda A. ve 4 yaşındaki Zümra A.’yı kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar otomobilin kaputuna basarak önce çocukları ardından ise sürücü ve annesini araçtan çıkardı. Yaşanan olay üzerine bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri geldi. Askıda kalan otomobil ise olay yerine gelen ekiplerce halat bağlanarak kurtarıldı.



“Annesinin kucağından inmedi”


Otomobil sürücü Gamze A., rampa yukarı çıkarken, frenlerinin boşladığını ve bir anda geri kaçtığını söyledi. Anne Emine A. ise bayırda oldukları için aracın bir anda geri geldiğini kaydederek, "Pazardan geliyorduk eve gidiyorduk. Vatandaşlar aracın üzerine basarak bizi dışarı çıkardı” dedi.


Yaşanan kazadan dolayı korkan 4 yaşındaki Zümran annesinin kucağından bir dakika olsun ayrılmadı.



"Balkonda uyurken kazanın şokunu yaşadı”


Öte yandan aracın askıda kaldığı apartmanın birinci katındaki balkonunda yattığı sırada ölümün kıyısından dönen Üniversite öğrencisi Ali Mızrak, gürültüyle bir anda yerinden fırladığını ve çok korktuğunu söyledi.


Mızrak, "Yatıyordum, sabah bağırarak uyandım. Çocuklar ağlıyordu. Bende çok korktum. Hemen dışarı çıkarak yardıma koştuk. Bir daha balkona çıkmam” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:42
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