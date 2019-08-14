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Otomobil ambulansa çarptı:2yaralı

Elazığ’da otomobilin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 03:17
Otomobil ambulansa çarptı:2yaralı

Elazığ’da otomobilin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.R.Y. idaresindeki 23 HA 779 plakalı otomobil M.U. idaresindeki 23 BK 512 plakalı ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan 1’i hasta 2 kişi hafif yaralandı. Ambulansta bulunan sağlıkekiplerininilk müdahalesinin ardından yaralılar takviye olarak gönderilen diğer ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 03:17
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