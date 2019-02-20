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Otomobil, Almanya'nın en önemli ihracat malı olmaya devam ediyor

- Geçen yıl dünyanın en yüksek cari fazla veren ülkesi olan Almanya, söz konusu dönemde 229,7 milyar avroluk otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:30
Otomobil, Almanya'nın en önemli ihracat malı olmaya devam ediyor

BERLİN (AA) - Geçen yıl dünyanın en yüksek cari fazla veren ülkesi olan Almanya, söz konusu dönemde yaklaşık 230 milyar avroluk otomobil ve parçaları ihraç etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2018 yılında ülkenin en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerini açıkladı. Buna göre, Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olan Almanya, geçen yıl 229,7 milyar dolarlık otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.

Ülkenin bu alandaki ihracatı 2010’dan beri toplam ihracatında en büyük payı alırken, geçen yıl bu alandaki ihracatın en fazla 27,7 milyar avro ile ABD’ye yapılması dikkat çekti. ABD’den yapılan ithalat ise 5,2 milyar avro oldu.

Berlin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında otomobil endüstrisine yaptığı yatırımlar ve yüksek Ar-Ge harcamaları ile Avrupa’daki otomotiv üretiminin lideri olarak dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. Fakat son zamanlarda elektrikli arabalar konusunda geride kalması, Alman kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor.

Almanya'nın en çok ihraç ettiği ürünlerin ikinci sırasında ise 193,2 milyar avro ile makine yer aldı. Ülkenin sanayisi dünyanın önde gelen birçok şirketi için makine üreterek ihraç ediyor.

Ülkenin çok ihraç ettiği üçüncü sektör ise 117,7 milyar avro ile kimyasal sektörü oldu.

Almanya'nın en çok ithal ettiği ürünlerin ilk sırasında ise 117,4 milyar avro ile veri işleme ekipmanı, elektrikli ve optik ürünler yer aldı. Bunu, 116,9 milyar avro ile otomobil ve parçaları ve 88,2 milyar avroluk ihracatla kimyasal ürünler izledi.

Almanya, Çin ve ABD’den sonra dünyanın en büyük üçüncü ihracat ekonomisine sahip olurken, ülkenin 2018 yılı ihracatı yüzde 3 artarak, 1 trilyon 317 miyar avro ile rekor kırmıştı. İthalat ise 1 trilyon 90 milyar avro oldu.

Öte yandan, Almanya, geçen yıl 294 milyar dolar ile art arda üçüncü kez dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) dün açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkenin mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 7,4’üne geriledi. Buna rağmen Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek ödemeler dengesi fazlası veren ülke oldu.

Almanya’yı 173 milyar dolarla Japonya izlerken, Rusya 116 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Japonya'nın söz konusu cari fazlası GSYH'sinin yüzde 3,5'ine, Rusya'nın cari fazlası ise GSYH'sinin yüzde 7'sine denk geldi.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:30
  1. Almanya
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