0553 313 94 23

Otomobil alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:04
Otomobil alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Servergazi Mahallesi 401 Sokak üzerinde Uğur Karabuğa idaresindeki 20 DR 986 plakalı otomobilin trafikte seyir halindeyken bir anda ön kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücünün araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangın esnasında bir vatandaş ise otomobilin alev alev yanmasını cep telefonu ile kayıt altına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda kaldı
    1. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    2. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    3. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    4. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    5. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    6. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    7. AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan:..
    8. Meteorolojiden 3 il için kar yağışı..
    9. Mesut Özil'e kötü haber!
    10. Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13..
    11. ABD'de eski Hava -Kuvvetleri..
    12. Siyonistlerin hedefi olan İlhan..
    13. Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi..
    14. "FETÖ ile ilgili 1 milyon 150 bin..
    15. Milli Savunma Bakanı Akar’dan NATO..
    16. Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 -..
    17. Prof. Dr. Genç: "Eğitim-Bir-Sen hem..
    18. Amcasını pompalı tüfekle öldürdü
    19. Erhan Ernak: “Bu tempo bizim alışık..
    20. Şişli’de eski koca silahla dehşet saçtı
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    "Bundan sonra konuşamayacaklar"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı