0553 313 94 23

Otomobil alev alev yandı

Konya’da motor kısmından alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:12
Otomobil alev alev yandı

Konya’da motor kısmından alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Merkez Karatay ilçesi Konya Ticaret Borsası binası yakınlarında seyir halindeki Ömer Faruk T.’nin kullandığı 42 AEJ 52 plakalı otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobilini yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    1. 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    2. Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik..
    3. Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
    4. Antalya'da "Oto Drag" heyecanı
    5. Genç kızları vuran zanlı ile..
    6. İran, bir grup ajanın yakalandığını..
    7. Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
    8. Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. "Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın..
    11. Otomobil alev alev yandı
    12. Edirne’deki trafik kazasında ölü..
    13. MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
    14. Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP..
    15. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    16. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    17. Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    18. Gençlerbirliği'nin Bolu kampı başladı
    19. İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kötü..
    20. Boyd yıldızlaştı! Beşiktaş rakibini..
    21. 2. Abdülhamid'in projesinde sona gelindi
    22. Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
    23. Beşiktaş, Kocaelispor’u farklı geçti:..
    24. Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    25. Ukrayna'daki erken genel seçimde..
    26. Yeni parti için temaslar sürüyor!..
    27. Bakan Soylu, güvenlik toplantısına..
    28. Kocatepe gemisi 45 yıl sonra Kıbrıs’ta..
    29. Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı
    30. Fenerbahçe'nin Avusturya kampı
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci