Otomobil alev alev yandı: 4 yaralı Erzurum’un horasan ilçesinde bir otomobil yanarak kül oldu.

Erzurum’un horasan ilçesinde bir otomobil yanarak kül oldu. Yangında otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Horasan ilçesinde Şahintepesi mevkiinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 25 AAB 185 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak kullanılamaz hale geldi. 4 kişinin yaralandığı yangında itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralanan 4 kişi ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi belirlenemezken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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