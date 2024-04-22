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Otomotiv Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Havalara uçuracak haber geldi! Fiat Egea'dan bile daha ucuz
Otomotiv

Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Havalara uçuracak haber geldi! Fiat Egea'dan bile daha ucuz

Yeniakit Publisher
2024-04-22 23:43:00 - 2024-04-22 23:47:03
Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Havalara uçuracak haber geldi! Fiat Egea'dan bile daha ucuz

Renault Megane Mart ayında olduğu gibi Nisan ayında da güncellenen fiyat listesi ile tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte Renault Megane için güncel Nisan ayı fiyat listesi..

Renault Megane Sedan, tarzı, konforu ve alıcılara sunduğu cazip fiyat seçenekleri ile otomobil severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Nisan ayı fiyatlarıyla birlikte, Megane Sedan'ın sunduğu avantajları görenler inanamıyor.

Renault Megane Sedan'ın konforu ve başarılı yol tutuşu, uzun yolculuklarda ve şehir içinde keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Nisan ayı güncel fiyat listesine göre, Joy modelinden Icon modeline kadar farklı donanım seçenekleri ve motor seçenekleriyle müşterilere geniş bir yelpaze sunuluyor.

Megane Sedan, 140 beygir gücünde 1.3 litrelik benzinli motoru ve manuel şanzımanıyla performans ve yakıt ekonomisi konularında olumlu katkılar sunuyor. Ayrıca, geniş bagaj hacmi olan 503 litre ile aileler ve geniş bagaj ihtiyacı olan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

Joy 1.3 TCe 140 bg - 1.182.000 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Manuel

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.286.900 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.311.900 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.424.000 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.618.900 TL
Motor: 1.5 litrelik dizel motor
Güç: 115 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 1.495.900 TL
Motor: 1.3 litrelik benzinli motor
Güç: 140 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 1.649.000 TL
Motor: 1.5 litrelik dizel motor
Güç: 115 beygir
Şanzıman: Otomatik (EDC)

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