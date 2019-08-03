Otomobil ağaçlık alana uçtu: 4 yaralı Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Karapınar - Ereğli yolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra D. idaresindeki 34 BY 3022 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü ile birlikte annesi Ayten D., kız kardeşi Deniz ve babası Hüseyin D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazazedelerin İstanbul’da bir yakınlarının düğüne katıldığı ve Mersin döndüğü öğrenildi.

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