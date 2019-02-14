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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil’in yol kenarındaki ağaca çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:49
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil’in yol kenarındaki ağaca çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Köprübaşı Mevkii’nden ilçe merkezine seyir halinde olan İ.A.(76) yönetimindeki 19 RE 140 plakalı otomobil, Hükümet Caddesi yol ayrımına geldiğinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İ.A. ve otomobilde bulunan eşi S.A.(72) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldıralarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:49
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