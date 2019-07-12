Otomobil 6 metrelik menfeze uçtu: 1 ölü Aksaray’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil 6 metrelik menfeze uçtu.

Aksaray’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil 6 metrelik menfeze uçtu. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray - Ihlara karayolunun 34. kilometresi kaplıcalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ihlara istikametine seyreden Yaşar Koçoğlu (70) idaresindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metrelik menfeze uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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