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Otomobil 10 metreden dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 21:06
Otomobil 10 metreden dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinden seyir halinde olan Ali Çiftçi idaresindeki 67 DR 005 plakalı otomobil, sağanak ve bozuk yol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 10 metreden dereye uçtu. Dere yatağına yan şekilde düşen araçta bulunan sürücü Ali Çiftçi, Naim Üntürk (44) ve Hamide Üntürk (38) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar kaza yerinden geçen vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 21:06
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