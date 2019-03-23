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Otomasyon sektöründe teknik servis hizmetinin yeni adı: "EBİTS"

Otomasyon sektöründe 25 yıllık deneyimiyle tanınan Gafur Alişer’in Genel Koordinatörlüğünü yürüttüğüşirket, firmalara satış, pazarlama, otomasyon ve inovasyonda rehberlik ediyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:00
Otomasyon sektöründe teknik servis hizmetinin yeni adı: "EBİTS"

Otomasyon sektöründe 25 yıllık deneyimiyle tanınan Gafur Alişer’in Genel Koordinatörlüğünü yürüttüğüşirket, firmalara satış, pazarlama, otomasyon ve inovasyonda rehberlik ediyor.


Anatolia Strateji İş Geliştirme Danışmanlığı A.Ş’nin portföyünde yer alan EBİTS İnovasyon ve Otomasyon, ilk şubesini Narlıdere’de hizmete açarken, Karşıyaka, Bornova ve Gaziemir şubelerinin kurulumu için de düğmeye bastı.


Halen 3 önemli firmaya danışmanlık verdiklerini kaydeden Genel Koordinatörü Gafur Alişer, EBİTS’in teknik servis hizmetlerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet üretmek için yola çıkıldığını kaydetti.


Çeyrek asırdır hizmet verdiği sektörde, on binlerce müşteriyle güvene dayalı bir ilişki kurduklarını ve bugün elde ettiği birikimleri kurulan firma ile sektördeki işletmelerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Genel Koordinatör Gafur Alişer, "Danışmanlığını üstlendiğimiz EBİTS de, hızlı, nitelikli ve kaliteli teknik servis hizmeti sunarak sektörde fark oluşturacak. 2019 yılı sonuna kadar Karşıyaka, Bornova ve Gaziemir şubeleri de faaliyete geçecek. 90’lı yıllardan sonra gelişen otomasyon çağının ciddi anlamda bakım hizmetlerine ihtiyacı var. Yeni ürünlerin takılması çare değil; mevcut ürün bakımının yapılması da çok önemli. EBİTS bu açığı kapatmak için kuruldu" diye konuştu.


Otomasyon sektöründe yıllardır her zaman en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarına dikkat çeken Alişer, "Firmamız ile bu birikimi sektöre yansıtacağız. Bu süreç içinde kendimize ve müşterilerimize en doğru en nitelikli prensiplerle hizmet verme gayreti içinde olduk. Özellikle bir markayı marka yapan değerleri ve prensipleri olduğunu öğrendik. Ürün arızasının en doğru ve dürüst şekilde tespit edilerek en faydalı çözümü üretebilme ve en güvenilir bilgiyi paylaşmayı düstur edindik. Geçici arıza onarımı yapmaktan kaçınarak arızalı ürünün verimliliğini net olarak gözler önüne serdik. Bölge haritaları belirleyerek ve bu haritalara göre bütçelemeyi en dürüst şekilde önceden paylaşarak güvenilirliğimizi pekiştirdik. Belirlediğimiz lokasyonlarda çok hızlı teknik servis organizasyonları oluşturuldu ve uygulandı. Bir telefonla 24 saat 365 gün ulaşılabilme ve servis hizmeti verebilme organizasyonları gerçekleştirdik. Nitelikli ve güvenilir ve güler yüzlü teknik servis için deneyimli ekipler oluşturdu" ifadesini kullandı.


İzmir’de dört bölgede yer alacak şube çalışmasının ilkinin Narlıdere EBİTS inovasyon Otomasyon olarak hizmete açıldığını dile getiren Gafur Alişer, sözlerine şöyle devam etti:


"Özellikle Çeşme yarımadası Balçova, Narlıdere hattında çok hızlı servis imkanı sağlayacak bu oluşumun devamında Karşıyaka, Bornova ve Gaziemir lokasyonları da sırasıyla kurulacak. Narlıdere EBİTS İnovasyon Otomasyon, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek hızlı çözümler üretecek. Müşteri bölge haritasına göre teknik servis hizmetine ne ödeyeceğini en baştan bilecek. Onarımı düşünülen ürünün 3 gün sonra yine sizi üzerek ekstra masraflara sebebiyet vermesinin önüne geçerek en baştan yeni ürün alternatifleri sunarak çözüm üretecek."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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