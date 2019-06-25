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Otokar, Kazakistan toplu ulaşımında "engelleri" kaldırmaya gidiyor

Otokar, Kazakistan'ın Almatı kentinde ilk kez organize edilen Busworld fuarına, engelli yolcu taşımacılığına uygun şehir içi otobüsü "Kent" ile katılım sağladı

25 Haziran 2019 Salı 11:05
Otokar, Kazakistan toplu ulaşımında "engelleri" kaldırmaya gidiyor

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Kazakistan'ın Almatı kentinde ilk kez organize edilen Busworld fuarına, engelli yolcu taşımacılığına uygun şehir içi otobüsü Kent ile katıldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, 55 yılı aşkın deneyimi ile ürettiği araçları ve kabiliyetlerini sergilemeye devam eden şirket, Kazakistan'ın Almatı kentinde ilk kez organize edilen ve 27 Haziran'a kadar sürecek olan Busworld fuarına, dünyanın önde gelen şehirlerinde hizmet eden ve milyonlarca yolcunun beğenisini toplayan Kent otobüsü ile katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya kadar dünyanın 50 ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, ödüllü aracıyla Busworld Kazakistan Almatı'da da öne çıkacak.

Uzun periyodik bakım aralıklarına ek olarak düşük işletme giderleri, güçlü, uzun ömürlü motoru, yüksek yolcu taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı ile ideal bir belediye otobüsü olan Kent'in 12 metre solo ve 18,75 metre körüklü versiyonları bulunuyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah bir yolculuk vadeden Otokar Kent, önde bağımsız aks uygulaması ile benzersiz bir süspansiyon, üstün yol tutuşu ve yüksek konfor sağlarken, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

Üzerinde bulunan "CAN" altyapısı, her müşterinin ihtiyacına göre yeniden konfigüre edilebilen kullanıcı bilgi sistemi, belediyelerin ihtiyaç duyduğu yeni donanımlara açık modüler yapısı ile rakiplerinden ayrışan Kent, büyük yakıt deposu ile sağladığı uzun menzil sayesinde de kullanıcısına benzersiz avantaj sağlıyor.

Otokar Kent, modern dış ve iç tasarımı, yol tutuşunun yanı sıra üstün çekiş performansıyla da ön plana çıkıyor. Alçak tabanı ve engelli rampası ile bedensel engelli yolcuları tekerlekli sandalyeleriyle birlikte taşıyabilen, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına olanak sağlayan Kent otobüsleriyle Otokar, birçok büyükşehir toplu taşımasında önemli rol oynuyor.

Şehir içi taşımacılığında ileri teknolojiye sahip modern tasarımlı otobüsleriyle birçok ödül alan ve alternatif yakıtlı araçlar da geliştiren Otokar, 7 metreden 18,75 metreye kadar uzanan geniş ürün yelpazesini de fuarda tanıtacak.




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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:05
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