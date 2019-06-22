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Otogarlarda seçim hareketliliği

Yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelen vatandaşlar dolayısıyla İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluştu

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
Otogarlarda seçim hareketliliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak amacıyla İstanbul'a gelen vatandaşlar dolayısıyla Esenler'de bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Seçmen kütükleri İstanbul'da olan, memleketleri ve çeşitli şehirlere giden vatandaşlar, yenilenme kararı verilen İstanbul seçimleri için İstanbul'a dönmeye devam ediyor.

İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Anadolu Yakası'ndaki cep otogarlarının yanı sıra İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da seçim hareketliliği yaşanıyor.

Gaziantep'ten İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmada şoförlük yapan Memik Özsoy, son dönemde otobüslerinin dolu olarak çalıştığını söyledi. Ramazan Bayramı ve sonrasında okulların tatil olmasıyla seferlerinin yoğun ve dolu olarak çalıştığını dile getiren Özsoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla da İstanbul'a gelen yolcularının bulunduğunu kaydetti.

Malatya'dan İstanbul'a gelen Burhan Kömürcü isimli vatandaş, tatil için gittiği memleketinden seçimler dolayısıyla erken döndüğünü ifade etti. Vatandaşlık görevini yerine getireceğini bildiren Kömürcü, "Bizim için tatil erken bitti ama seçimlerde oy kullanıp görevimizi yerine getireceğiz. İstanbul için hayırlı olan iş başına gelsin." diye konuştu.

Erzincan'dan gelen Vehbi Kaya, daha önce İstanbul'da yaşadığını ancam geçen aylarda Erzincan'a dönüş yaptığını belirtti. Seçimlerde oy kullanmak ve akrabalarını ziyaret için İstanbul'a geldiğini söyleyen Kaya, "Geçen seçim oy kullanamamıştım ama bu sefer oyumu atacağım. Herkes için hayırlı bir sonuç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay'dan gelen Hatice Sevinç ise Ramazan Bayramı'ndan bu yana Antakya'da olduğunu, seçimler dolayısıyla İstanbul'a dönüş yaptığını belirtti. Seçim sonrası torunlarıyla yeniden Hatay'a gideceğini aktaran Sevinç, "Çocuklarımız ve torunlarımız için güzel bir İstanbul olsun istiyoruz. Partiden ziyade hizmet edecek kişiler kazanıp başa geçsin. Hayırlısı olsun." değerlendirmesini yaptı.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
  1. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı

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