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Otogardaki otoparkların tahliye edilmesi kararına tedbir

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için tedbir konulması talebini, eski işletmeci olan davacı avukatlarının 30 bin liralık teminat yatırmaları koşuluyla kabul etti

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:10
Otogardaki otoparkların tahliye edilmesi kararına tedbir

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için tedbir konulması talebi, eski işletmeci olan davacı avukatlarının 30 bin liralık teminat yatırmaları koşuluyla kabul edildi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve bu durdurma kararının kaldırılması sonrası, aynı konuyla ilgili başka bir mahkemenin ara kararı da açıklandı.

Davacılar Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüscüler Derneği adına avukat Muhammet Aksan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) aleyhine, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 30 Nisan'da açılan, "sözleşmenin uyarlanması" davasıyla ilgili İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma açarak ara karar verdi.

- 30 bin lira yatırmaları koşuluyla

Davacı avukatlarının, 1 Ağustos'ta sundukları dilekçeyle, davanın akıbeti belli olana kadar İBB tarafından alınan tahliye kararı ile olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir konulmasını talep ettiklerini hatırlatan mahkeme, davacı avukatlarının 30 bin lira teminat yatırmaları durumunda taleplerinin kabul edilerek ihtiyati tedbir konulmasını hükme bağladı.

Mahkeme, ara kararının yerine getirilmesi için nöbetçi İstanbul İcra Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını ve kararın taraflara tebliğ edilmesini de kararlaştırdı.

- Ne olmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 11 Temmuz'da otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine yönelik karar almıştı.

Bu otoparkları işleten Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi avukatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nün, "15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'a devrine ilişkin ihtarnamesi, bu ihtarnamenin dayanağı olan meclis tahliye kararının iptali" istemiyle İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Talebi kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, işlemin yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB'ye 7 gün süre vermişti

Aynı mahkeme, 26 Temmuz'da ise otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı, aynı konuda bir başka dava bulunması nedeniyle incelenmeksizin reddetmiş, otogar otoparkının İSPARK'a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:10
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