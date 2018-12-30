Otogarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Otogarı'nda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Otogarda görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin taşıdığı çuvalı X-ray cihazından geçirdi.

Çuvalda 20 kilogramlık çayın içine gizlenmiş 9 milimetre çapında üç tabanca ve 9 şarjör bulundu.

Şüpheli A.B. gözaltına alındı.