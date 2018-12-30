0553 313 94 23

Otogarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

30 Aralık 2018 Pazar 09:14
Otogarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Otogarı'nda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla il genelinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Otogarda görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin taşıdığı çuvalı X-ray cihazından geçirdi.

Çuvalda 20 kilogramlık çayın içine gizlenmiş 9 milimetre çapında üç tabanca ve 9 şarjör bulundu.

Şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 09:14
  1. Antalya
  2. otogar
  3. silah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak
    1. Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de..
    2. Haberler dijitalden takip edildi
    3. "Kardan canavar" ilgi odağı oldu
    4. Dijital ihracatta liderliğe oynuyor
    5. İstinyeli öğrencilere CEO’lu eğitim
    6. Münbiç bilmecesine çarpıcı yorum: Çok..
    7. Kara yollarında durum
    8. Sirenli emniyet amiri manav çıktı!
    9. Irak Eğitim Bakanı: DAEŞ'le bağım..
    10. Otogarda ruhsatsız silahlar ele..
    11. "Terörle bir 35 yıl daha yaşayamayız"
    12. Vakıf Katılım’dan yatırım atağı
    13. Çimento üreticilerinin yüzde 40 zam..
    14. Akbaba gibi akın ettiler! Hollanda da..
    15. GÜNDEM / 30 Aralık 2018
    16. Ankara'da feci kaza! Yaralılar var
    17. Günün âyet ve hadisi
    18. Okul yanarken onlar bakın ne yaptı!
    19. Bangladeş'te genel seçimlerde oy verme..
    20. İran duyurdu: Hepsini tespit edeceğiz!
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'