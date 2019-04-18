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Seçim 2019 Sayfası

ÖTO’dan yeni başkanlara ziyaret

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve yönetim kurulu üyeleri, Ödemiş ve Beydağ’ın belediye başkanlarına ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:48
ÖTO’dan yeni başkanlara ziyaret

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve yönetim kurulu üyeleri, Ödemiş ve Beydağ’ın belediye başkanlarına ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’ı ziyaret etti. Eriş ve yönetim kurulu üyeleri, çiçeği burnunda başkanlara hayırlı olsun dileklerini iletti.


Bölgede belediyeler ile birlikte uygulanabilecek projeler konusunda ortak adımlar atılacağını vurgulayan Eriş, ÖTO yönetim kurulu üyelerinin Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerini kapsadığını belirtti. Eriş, üyelerinin sorunlarını da başkanlara sundu.


ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, "Seçimler sonrası başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunurken, özellikle her zaman vurguladığımız gibi bölgemiz için yapabileceğimiz her türlü projede destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Önceliğimiz her zaman bölgemiz ve üyelerimiz oldu. Üyelerimizin taleplerini, sorun ve önerilerini göz önünde bulundurarak gerekli kurumlarla işbirliği içerisinde her zaman çözümler üretiyor olacağız" dedi.


Sorun ve çözüm önerileri konusunda her zaman iş birliğine hazır olduklarını belirten üyelerde, yeni belediye başkanları ile birlikte iş birliği yapmak istediklerini belirtti.


Ziyaretlerde ayrıca, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Meclis Başkanı İbrahim Surav, ÖTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Yaşayan, Osman Halıcı; yönetim kurulu üyeleri Ufuk Atik, Sadık Güllü, Adil Köse ve Metin Dursun, Meclis Üyeleri Mustafa Karaman, Arif Basmacı ve ÖTO Genel Sekreteri İ. Emre Çiftçi hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:48
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