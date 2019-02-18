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Otobüsünde genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsı döverek karakola teslim etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, otobüste bulunan vatandaşlar ve sürücü tarafından önce dövüldü, sonra polis merkezine teslim edildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:24
Otobüsünde genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsı döverek karakola teslim etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, otobüste bulunan vatandaşlar ve sürücü tarafından önce dövüldü, sonra polis merkezine teslim edildi. Olay anı ise aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, 15 Şubat’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halk otobüsüne binen E.Y. isimli bir şahıs, D.Y. (17) isimli bir genç kızın yanına oturdu. Otobüs hareket ettikten bir süre sonra elindeki telefonu ile ilgilenen D.Y., E.Y. isimli şahsın kendisine dokunması sonrasında tacize uğradığını iddia ederek, ‘Ne yapıyorsun, kalk şuradan. Seni cümle aleme inat yolun ortasında döverim’ dedi. Kızın tepkisi üzerine ayağa kalkan E.Y., ‘Ben bir şey yapmadım’ diyerek D.Y.’den uzaklaştı. Hızla kapıya yönelen ve inmek isteyen şahsı ise sürücü ve yolcular durdurdu. Genç kızı taciz edildiğini söylemesi üzerine ise sürücü ve yolcular, şahıs darp etmeye başladı. Aldığı darbelerde aracın ön kapısına yığılan şüpheli, "Engelliyim" diyerek kendisini dövenlerden kurtulmaya çalıştı.



Kızın iddiası üzerine darp edilen şahıs polis merkezine teslim edildi


Kızın tepkisi üzerine otobüsü durduran sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, "Benim otobüsümde bunu nasıl yaparsın" diyerek yolcularla birlikte E.Y. isimli şahsı dövdü. ‘Diğer koltuklar boşken, neden kadının yanına oturdun’ diye tepki gösteren sürücü, bir süre sonra tekrar koltuğuna oturarak, aracı Kuruçeşme Polis Merkezi’ne sürdü. Aracın karakola gittiği sırada araçta bulunan yolculardan bazıları ise şahsı linç etmek istedi. Polis merkezi önünde aracı durduran sürücü, kendi elleri ile şahsı polis ekiplerine teslim etti. Şahıs ile birlikte polis merkezine giden E.Y. isimli genç kızın ise şahsın kendisini taciz ettiğini iddia ederek kendisinden şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan D.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı


Öte yandan, E.Y. isimli şahsın engelli olduğunu iddia ettiği öğrenilirken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Halk otobüsü içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, şahsın otobüse bindikten sonra D.Y. isimli genç kızın yanına oturduğu görüldü. Otobüs bir süre harekete ettikten sonra, D.Y., isimli kadın, elindeki telefonu bırakarak, E.Y.’ye ‘ne yapıyorsun, kalk şuradan’ diyor. Kızın bağırması sonrasında, oturduğu yerden kalkarak inmek için hızla kapıya yöneliyor. Sürücü ve yolcu tarafından tarafından feci şekilde darp edilen şahıs, "Engelliyim" diyerek linçten kurtulmaya çalışıyor. Bir süre araç içinde darp edilen şahıs, sürücü tarafından karakola teslim ediliyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:24
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