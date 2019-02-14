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Otobüsün uyuşturucu taşıdığı ihbarı polisi alarma geçirdi

İstanbul E-5’te yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarı yapılan yolcu otobüsü için polis alarma geçti.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:47
Otobüsün uyuşturucu taşıdığı ihbarı polisi alarma geçirdi

İstanbul E-5’te yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarı yapılan yolcu otobüsü için polis alarma geçti. E-5 Topkapı mevkiiinde yapılan aramada otobüste tekstil malzemeleri çıktı.


Olay, sabah saatlerinde E-5 Topkapı mevkiiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan 28 YD 237 plakalı yolcu otobüsü için yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı yapıldı. Yolcu otobüsünü durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramanın ardından otobüsün içindekilerin tekstil malzemesi olduğu ortaya çıktı.


Otobüste yapılan arama nedeniyle E-5 Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Aramanın ardından otobüs serbest bırakılırken, bir süre sonra trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 07:47
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