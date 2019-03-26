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Otobüsün çarptığı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda otobüsün arkadan çarparak hurdaya çevirdiği otomobildeki 2 kişi, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

26 Mart 2019 Salı 10:08
Otobüsün çarptığı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda otobüsün arkadan çarparak hurdaya çevirdiği otomobildeki 2 kişi, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Hacı Osman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahyan K. yönetimindeki 41 P 1997 plakalı otobüs, sürücüsü öğrenilemeyen 34 RE 3122 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otobüsün çarpması sonucu arka tarafı katlanarak sürücüsü koltuğuna kadar ezilen otomobildeki H.Ö. ve ismi öğrenilmeyen bir kadın hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:08
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