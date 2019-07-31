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Otobüsün çarptığı muavin hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan muavine otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:41
Otobüsün çarptığı muavin hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan muavine otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Demirşeyh kavşağında meydana geldi. Çorum yolunda bir dinlenme tesisinde mola veren otobüs daha sonra tekrar hareket etti. Dinlenme tesisinden bir şey unuttuğunu fark eden muavin Ömer Kazancı (47), otobüsten inerek dinlenme tesisine gitmek için karşıdan karşıya geçtiği sırada başka bir otobüs çarptı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan muavin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:41
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