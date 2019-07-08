Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde 06 BAP 038 plakalı servis otobüsü önüne aniden çıkan Hüseyin D. (55) yönetimindeki motosiklete yandan çarptı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin D. Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.