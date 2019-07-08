Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:16
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde 06 BAP 038 plakalı servis otobüsü önüne aniden çıkan Hüseyin D. (55) yönetimindeki motosiklete yandan çarptı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin D. Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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