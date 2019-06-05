0553 313 94 23

Otobüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan tur otobüsünün altında kalıp bariyerlere sıkışan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:26
Otobüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan tur otobüsünün altında kalıp bariyerlere sıkışan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Pamukkale Ören Yeri’nin alt kısmında bulunan Pamukkale Mahallesi Oğuz kağan Caddesi üzerinde yaşandı. Pamukkale’ye turist getiren M.İ. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı otobüs, geri geri gelirken arkasındaki Ender Vural’a (42), ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Otobüs ile demir bariyerlerin arasında kalan Vural, demir bariyerlerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Varol’u yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, Vural’ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdü.


Vural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vural’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü M.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Öte yandan Vural’ın tatil için Uşak’tan Denizli’ye geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.İ.’nin ise ilk ifadesinde otobüsün freninin boşalması nedeniyle hakimiyetini kaybettiğini söylediği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Motor yatın çarptığı teknenin batması
    1. GÜNCELLEME - Motor yatın çarptığı..
    2. Hakan Çalhanoğlu kimdir? | Çalhanoğlu..
    3. Balkonda mahsur kalan çocuğun imdadına..
    4. Termal otellere "bayram dopingi"
    5. Husiler Suudi Arabistan ordusuna ait..
    6. Şevval orucunun hükmü nedir? Şevval..
    7. Otobüsün çarptığı adam hayatını..
    8. Fransa Açık'a yağmur engeli
    9. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    10. PSG’de Buffon dönemi sona erdi
    11. Gençler arasında bıçaklı kavga: 9..
    12. Beton bariyere çarpan otomobilin..
    13. Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval..
    14. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri..
    15. Asansörde mahsur kalanları itfaiye..
    16. Bakan Varank'tan Beyaz Masa Çağrı..
    17. Ardahan’da yangın
    18. Kırmızı listede! Hatay'da görüntülendi
    19. Sudan’da sürgünden dönen SPLM-N..
    20. Çeşme’de bayramlaşma geleneği yaşatıldı
    21. Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile..
    22. SP İl Başkanlığı’nda bayramlaşma
    23. 25 çocuğu ‘Alaaddin’in Sihirli..
    24. Beverly Hills, ABD’de tütün satışını..
    25. Belediye Başkanı Tekin, yaşlıların..
    26. Bayramlaşmadan dönen aile ölümden..
    27. Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    28. Ramazan Bayramı Ayvalık’ta doluluk..
    29. Otomobilin motoruna sıkışan kediyi..
    30. Sinop’a bayramda ziyaretçi akını
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor