Otobüsten müdür yardımcısının odasına Kahramanmaraş’ın Beyoğlu beldesinde derslik yetersizliği sebebiyle okul bahçesine park edilen otobüste eğitim verilen ana sınıfı öğrencileri, şikayet üzerine müdür yardımcısının odasında eğitime başladı. Okul Aile Birliği, ilave 2 derslik yaptırmak amacıyla harekete geçti. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu beldesinde derslik yetersizliği nedeniyle okul bahçesinde park edilen otobüste eğitim verilen ana sınıfı öğrencileri, bir velinin şikayeti üzerine müdür yardımcısının odasında eğitime başladı. Aşağı Sarılar İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Ejder Akbaba, yaptığı açıklamada, okulda 2 ana sınıfı bulunduğunu, derslik yetersizliği nedeniyle bir sınıfın öğrencilerinin, bahçeye park edilen bir otobüste eğitime başladığını, ancak şikayet üzerine bundan vazgeçildiğini söyledi. Bir velinin şikayetinden sonra müdür yardımcısının odasının sınıfa dönüştürülerek, çocukların burada eğitim almasının sağlandığını ifade eden Akbaba, Okul Aile Birliği olarak ilave 2 derslik yaptırmak için harekete geçtiklerini duyurdu. Akbaba, şöyle konuştu: “Derslik projesini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldık. Derslik yapımı için Beyoğlu Belediyesi, kum ve çimento yardımında bulunacak. Ayrıca bir esnafımız da tuğla sözü verdi. Şehit eşi Ayşe Doğan da 1 ton demir alabileceğini söyledi. Bu şekilde çalışmalarımıza başladık.” 10 ton demire ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Akbaba, bunun için de hem devletten hem de hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. Beldenin her geçen gün büyüdüğünü ve okulun da ihtiyacı karşılayamaz hale geldiğini dile getiren Akbaba, kesin çözümün, yeni bir okul yaptırmak olduğunu sözlerine ekledi. Taziye evleri ana sınıf oldu ¥ Van’ın Özalp ilçesinde derslik sıkıntısı yaşanan köylerde, taziye evleri ana sınıflarına dönüştürülüyor. ÖZALP Van’ın Özalp ilçesinde, derslik sıkıntısı yaşanan köylerde, taziye evleri ana sınıflarına dönüştürülüyor. Özalp ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarı Koçkıran köylerini ziyaret eden Kaymakam Şener Çağlar, okullarda incelemede bulundu. Köyde yapımı devam eden taziye evini de gezen Kaymakam Çağlar, bu binanın ana sınıfına dönüştürülmesi talimatını verdi. Köylerde yaşanan derslik sıkıntısı yüzünden taziye evlerini ana sınıflarına dönüştürme kararı aldıklarını anlatan Kaymakam Çağlar, şu ana kadar 2 taziye evinin bu şekilde eğitime kazandırıldığını söyledi. İlçede okuma yazma oranının artırılması ve okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Çağlar, geçen yıl bin 915 çocuğun okul öncesi eğitimden yararlandığını, bu yıl rakamın 2 bin 500’e ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Kaymakam Çağlar, geçen yıl 43 olan ana sınıfı sayısının da bu yıl taziye evleri ve köy odalarının da eklenmesiyle 51’e ulaşacağını bildirdi. Oyun mahsur bıraktı KONYA Konya’da arızalanan engelli asansöründe mahsur kalan üç çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Harun Acu (13), amcasının oğlu Muhammet Acu (5) ve Mehmet Ali Bozyiğit (9) merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu yaya üst geçidinde bindikleri engelli asansörünün düğmeleriyle oynamaya başladı. Asansör arızalanınca çocuklar, kendilerini izleyen arkadaşlarından ailelerine haber vermesini istedi. Aileler çocuklarını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Çocuklar, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.