Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Mersin istikametinde seyreden otobüsten kaçırılan kadının bulunduğunu bildirdi20 Haziran 2019 Perşembe 19:15
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Mersin istikametinde seyreden bir otobüsten kaçırılan Kadriye Ç'nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Ç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır." ifadelerini kullandı.
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