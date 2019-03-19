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Otobüsten inerken 3 bin 24 adet uyuşturucu hapla yakalandı

İstanbul’dan Samsun’a 3 bin 24 adet uyuşturucu etkisi bulunan ilaç getiren şahıs yolcu otobüsünden inerken polis tarafından yakalandı.

19 Mart 2019 Salı 15:51
Otobüsten inerken 3 bin 24 adet uyuşturucu hapla yakalandı

İstanbul’dan Samsun’a 3 bin 24 adet uyuşturucu etkisi bulunan ilaç getiren şahıs yolcu otobüsünden inerken polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı Kerimbey Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’da yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği istihbarını aldıkları M.B.’yi takibe aldı ve yolcu otobüsünden indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. M.B.’nin valizinde yapılan aramada 3 bin 24 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan M.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:51
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