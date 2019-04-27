Otobüsteki tedirgin haliyle yakayı ele verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kontrolü yapan Jardarmanın tedirgin halinden şüphelendiği yolcunun valizinde730 gram Skunk Uyuşturucumadde ele geçirdi. Soruşturmayı derinleten Jandarma , olayla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Hacıobası Yol Kontrol Noktasında yapılan kontrol esnasında Konya’dan Alanya istikametine gitmekte olan otobüs içinde 3.1 numarali koltukta bulunan Tahir B.isimli yolcunun tedirgin halleri Jandarma’nın gözünden kaçmadı.Jandarma personelinin şüphelinin valizinde yaptığı aramada 730 gram Skunk Uyuşturucu maddesi bulundu. Tahir B. gözaltına alınırken Jandarma soruşturmayı derinleşirdi.Manavgat İlçe J. K.lığı ekiplerince konunun detaylı araştırılması neticesinde 730 gram Skunk uyuşturucu maddesini Adem Ç. ve Kemal Ç. isimli şahıslara getirildiği, Adem Ç. ve Kemal Ç.’ninSide turizm bölgesinde iş yerlerinin olduğu tespit edildi.Kumköy J.Krk.K.lığı ve JASAT K.ligiekiplerince şahısların iş yerine yapılan operasyon neticesinde her iki şüpheliyakaladı.Şüpheliler Adem Ç. Kemal Ç. ve Tahir B. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecekleri bildirildi.