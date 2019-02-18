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Otobüsteki taciz şüphelisini döverek karakola telim eden şoför o anları anlattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şoförlüğünü yaptığı özel halk otobüsünde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahsı polis merkezine teslim eden sürücü o anları anlattı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:59
Otobüsteki taciz şüphelisini döverek karakola telim eden şoför o anları anlattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şoförlüğünü yaptığı özel halk otobüsünde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahsı polis merkezine teslim eden sürücü o anları anlattı. Sürücü Fındık, “O esnada aklıma ailem, annem geldi” dedi.



Olay, 15 Şubat’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan Salim Fındık idaresindeki 41 J 0224 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halk otobüsüne binen E.Y. isimli bir şahıs, D.M. (17) isimli bir genç kızın yanına oturdu. Otobüs hareket ettikten bir süre sonra elindeki telefonu ile ilgilenen D.M., E.Y. isimli şahsın kendisine dokunması sonrasında tacize uğradığını iddia ederek, "Ne yapıyorsun, kalk şuradan. Seni cümle aleme inat yolun ortasında döverim" dedi. Kızın tepkisi üzerine ayağa kalkan E.Y., "Ben bir şey yapmadım" diyerek D.Y.’den uzaklaştı. Hızla kapıya yönelen ve inmek isteyen şahsı ise sürücü ve yolcular durdurdu. Genç kızın taciz edildiğini söylemesi üzerine ise sürücü ve yolcular, şahsı darp etmeye başladı. Aldığı darbelerde aracın ön kapısına yığılan şüpheli, "Engelliyim" diyerek kendisini dövenlerden kurtulmaya çalıştı.



Şahıs serbest bırakıldı


Kızın tepkisi üzerine otobüsü durduran sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, "Benim otobüsümde bunu nasıl yaparsın" diyerek yolcularla birlikte E.Y. isimli şahsı dövdü. "Diğer koltuklar boşken, neden kadının yanına oturdun" diye tepki gösteren sürücü Fındık, bir süre sonra tekrar koltuğuna oturarak, aracı Kuruçeşme Polis Merkezine sürdü. Aracın karakola gittiği sırada araçta bulunan yolculardan bazıları ise şahsı linç etmek istedi. Polis merkezi önünde aracı durduran sürücü, kendi elleri ile şahsı polis ekiplerine teslim etti. Şahıs ile birlikte polis merkezine giden D.M. isimli genç kızın ise şahsın kendisini taciz ettiğini iddia ederek kendisinden şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan E.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



“O esnada aklıma ailem, annem geldi”


Saniye saniye özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan olayda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsı önce dövüp, sonra polis merkezine teslim eden otobüs sürücüsü Fındık, o anları anlattı. Yaşanan olay sırasında kendi ailesini düşünerek çok sinirlendiğini ifade eden Fındık, “O gün buradan tura çıktım. Turu tamamladıktan sonra Ordu Evi Durağı’nda o şahıs arabaya bindi. İki dakika önce de bayan bindi arabaya. Yaklaşık 20 dakika sonra Kuruçeşme Işıklar mevkiine geldim. Genç kız yanına oturan şahısa, ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırınca ben aynadan bakıp taciz olduğunu anladım. Sonra ben de dayanamadım saldırdım. Benimle birlikte bir yolcu da saldırdı. O esnada aklıma ailem, annem geldi” dedi.



“Ben böyle bir şeye müsaade etmezdim”


Şahsı daha sonra polis merkezine teslim eden Fındık, serbest bırakılmasının kendisini üzdüğünü belirterek, “Bu olaylar caydırıcı olur diye görüntüyü yayınlamışlar. Çok güzel oldu. Karakola çektim aracı, şahsı polislere teslim ettim. Serbest bırakılmış, bırakılmaması lazımdı. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben böyle bir şeye müsaade etmezdim. Kız da teşekkür etti bana. Çok ağladı, o ağlayınca ben de çok üzüldüm. Büyük de bir kadın değil, daha 16-17 yaşlarındaydı. İfade verdik. Bayan şikayetçi olmuş” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:59
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