Otobüste yastık içerisinde çoraplara gizlenen uyuşturucu ele geçirildi Van’ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yastık içerisinde çoraplara gizlenmiş vaziyette 2 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yastık içerisinde çoraplara gizlenmiş vaziyette 2 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol ve Arama Noktasında devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Seyahat eden bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, yaptıkları aramalar sonucunda şahsa ait yastık içerisinde çoraplara gizlenmiş vaziyette 12 paket halinde 2 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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