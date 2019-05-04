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Otobüste tartıştığı kişiyi bıçakladı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde otobüs içinde çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:37
Otobüste tartıştığı kişiyi bıçakladı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde otobüs içinde çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı.


Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs turnike halindeyken Yörükler mevkisinde otobüs içerisinde S.T. ile U.A. isimli şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.T., U.A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan U.A.’nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:37
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