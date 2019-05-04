Otobüste tartıştığı kişiyi bıçakladı: 1 yaralı Sakarya’nın Geyve ilçesinde otobüs içinde çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde otobüs içinde çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı.

Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs turnike halindeyken Yörükler mevkisinde otobüs içerisinde S.T. ile U.A. isimli şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.T., U.A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan U.A.’nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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