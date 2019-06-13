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Otobüste tanıştıkları emekli çifti dolandırdılar

İzmir’de yaşayan emekli çift, yolculuk sırasında tanıştıkları şahısların “Devletin size hibe ettiği kömürü nakit almak ister misiniz?” yalanına inanarak kurulan tuzakla yüklü miktarda iki ayrı senede imza attı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:32
Otobüste tanıştıkları emekli çifti dolandırdılar

İzmir’de yaşayan emekli çift, yolculuk sırasında tanıştıkları şahısların “Devletin size hibe ettiği kömürü nakit almak ister misiniz?” yalanına inanarak kurulan tuzakla yüklü miktarda iki ayrı senede imza attı. Şahısların ikna kabiliyetinin güçlü olduğunu belirten çift, kendileri gibi çok sayıda mağdur emekli olduğunu öğrendiklerini söyledi.


İzmir Tire’de yaşayan Mehmet Payzunlar (57) ve Gülsüme Payzunlar (52) isimli emekli çift, oğullarını evlendirecekleri için nakit sıkıntısına girdi. İddiaya göre Gülsüme Payzunlar geçen Nisan ayında Tire’den İzmir merkeze otobüsle yolculuk yaptığı sırada bir kadın ve bir erkekle tanışarak sohbet etti. Sohbet sırasında şahısların “Devletin size hibe ettiği kömürü nakit almak ister misiniz?” yalanına inanan Payzunlar, teklifi eşine açtı. Eşi Mehmet Payzunlar da teklifi cazip bularak şahıslarla iletişime geçti. Dolandırıcılar, emekli çifti kendileriyle anlaşmalı bir kömürcüye götürerek devletin hibe ettiği kömürün parasını kendilerine nakit olarak ödeyecekleri yalanıyla Mehmet Payzunlar’a 7 bin 700, Gülsüme Payzunlar’a da 9 bin 500 liralık senet imzalattı. İmzalanan bu senetlerin hiçbir hukuki hükmü olmadığını, göstermelik senetler olduğunu belirten şahıslar, Mehmet Payzunlar’a bin 500 lira, Gülsüme Payzunlar’a 2 bin lira para verdi. Emekli çift, geçen ay borç nedeniyle maaşlarında kesinti olduğunu görünce şoke oldu. Payzunlar çifti, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunarak dolandırıcıların yakalanmasını istedi.



“Bize ‘gönül rahatlığıyla imza atın’ dediler”


Devletin kendilerine kömür hibe ettiklerini zannettikleri için göstermelik olduğu söylenene senetlere imza attıklarını belirten Mehmet Payzunlar, “Çocuğumuzun evlendirilmesi söz konusu olunca şahıslar, devletin biz emeklilere hibe olarak kömür verdiğini, ihtiyaç duyduğumuz parayı buradan temin edebileceklerini söyledi. Bu cazip teklif hoşumuza gitti. O kişiler aracılığıyla söyledikleri kömürcülere gittik. Şahıslar, 9 bin 500 lira eşime, 7 bin 700 lira da bana kömür hakkı doğduğunu belirttiler. Kömür satıldı ve paranın 6’da 1’i elimize verildi. Bana bin 500 lira para düştü, eşime de 2 bin lira verdiler. Kömürcünün ana bayisi bize tahakkuk imzası attırdı. İmzaların neden attırıldığını sorduğumuzda ‘bu imzaların hukuki boyutu yok, gönül rahatlığı ile imzanızı atabilirsiniz’ dediler. Bize ‘devlet emeklilere kömür veriyor, biz parasını veriyoruz’ dediler” dedi.



Borç nedeniyle maaşında kesinti oldu


Söz konusu kişilerin kendileri gibi birçok emekliyi dolandırdıkları duyumunu aldıklarını kaydeden Mehmet Payzunlar, “Başka mağdurların da olduğunu hem gördük hem de işittik. Daha sonra senet imzaladığımız için maaşımızdan kesinti oldu. Şoke olduk. Şimdi o kişileri arıyoruz ama telefonları kapalı. Aldığım maaş bin 815 lira, benden kesilen para bin 340 lira. Başka da gelirim yok. Eşimden de para kesiliyor” diye konuştu.



“İkna kabiliyetleri yüksekti”


Şahıslarla otobüs yolculuğunda tanıştığını ifade eden Gülsüme Payzunlar da şunları söyledi:


“Tire’den İzmir’e giderken yolda iki kişiyle tanıştım. ‘Devlet size kömür veriyor, kömürü bize verin size parasını verelim’ diyerek senet imzalattılar. Borç yükünün altına girdik. Bize mağdur olmayacağımızı söylediler. İkna kabiliyetleri yüksekti. Kişilerin biran önce yakalanmasını istiyoruz.”



“Emekliler aldanmasın”


İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzyol da Payzunlar çifti gibi pek çok emeklinin dolandırıldığını belirterek, “Emekli vatandaşlarımız aldatılıyor. Duraklara çeşitli ilanlar yapıştırılıyor. Emekliler bu tip aldatmalara kanmamalı. Emekliden senet alıyorlar, maaşından kesinti yapıyorlar, karşılığında bin 500-2 bin lira para veriyorlar. Burada tefecilik yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ahtapotun ufak bir kolu söküldü, bazı kişiler gözaltına alındı. Bu buzdağının görünen yüzü. Bu emeklilerimiz gibi binlerce kişi var. Sadece İzmir’de değil Türkiye’nin her yerinde fahiş fiyatlarla yapılıyor. Geçim derdinde olan emeklileri buluyorlar. Böyle bir kömür uygulaması zaten yok. Burada bir çete var. Bir an önce aydınlığa kavuşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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