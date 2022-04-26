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Korona Virüs Otobüste metrobüste metroda maske takılmayacak mı?
Korona Virüs

Otobüste metrobüste metroda maske takılmayacak mı?

Toplu taşımada maske uygulaması devam edecek mı? Koronavirüs Bilim Kurulu’nun merakla beklenen toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar ise maske yasağının kalkıp kalkmadığını araştırmaya başladı. Peki, toplu taşımada maske takılacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-26 15:47:00 -
Otobüste metrobüste metroda maske takılmayacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı. Toplantının ardından kurul üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bu görüşmenin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan maske kullanımına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Otobüste metrobüste metroda maske takılmayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kapalı mekanlardaki maske kullanmak zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşüne kadar devam edecektir'' açıklamasında bulundu.

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