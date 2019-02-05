Otobüste kalp krizi geçiren kadını hastaneye yetiştirdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde bindiği halk otobüsünde rahatsızlanan kadının, sürücü tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye yetiştirilmesi araç içi güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye yetiştirildi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Denlier idaresindeki 16 M 6059 plakalı halk otobüsüne kızıyla binen Servet Turan, yolda fenalaştı. Olayı fark eden sürücü Denlier, güzergahtan çıkıp hızlı hareket ederek kadını İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Tedavi altına alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, otobüste yaşananlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.



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