0553 313 94 23

Otobüste bulduğu 2 bin TL’yi şoföre teslim etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşlı kadının özel halk otobüsünde düşürdüğü 2 bin TL, başka bir kadın yolcu tarafından bulunarak araç şoförüne teslim edildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:24
Otobüste bulduğu 2 bin TL’yi şoföre teslim etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşlı kadının özel halk otobüsünde düşürdüğü 2 bin TL, başka bir kadın yolcu tarafından bulunarak araç şoförüne teslim edildi. Kaybolan para yaşlı kadına teslim edildi.


Kocaeli’nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsüne binen yaşlı kadın yanında bulunan 2 bin TL’yi araçta düşürdü. Parayı düşürdüğünden habersiz kadın araçtan indi. Bu sırada araca binen başka bir kadın yerde gördüğü 2 bin TL’yi toplayarak araç sürücüsüne teslim etti. Parayı alan araç sürücüsü Kadir Alaybaşı bağlı olduğu Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi’ne parayı teslim ederek paranın sahibine ulaşmasını sağladı. Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı İsa Elkatmış, kaybolan paranın sahibi yaşlı kadını bularak parayı teslim etti.



Araç sürücüsüne ödül verdi


Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı İsa Elkatmış, “Parayı şoförümüze teslim eden hanım kardeşimize ulaşamadık. Kaybeden teyzemiz ile kendisini buluşturmak istemiştik. Fakat parayı kaybeden teyzemize ulaşarak parayı kendisine teslim ettik. Kendisi araç sürücümüze de ufak bir ödül verdi. Çok memnun kalarak teşekkür etti” dedi.



Kadının bulduğu parayı sürücüye teslim etmesi kameralara yansıdı


Paranın bulunduğu ve araç sürücüsüne teslim edildiği anlar ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otobüs içinde yerde parayı bulan kadın, eline aldığı parayı sürücüye verdiği görünüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray’ın "Gareth Bale"i A takım kampında
    1. Galatasaray’ın "Gareth Bale"i A takım..
    2. Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı..
    3. Karadeniz kıyılarında hortum paniği!..
    4. Fransa Bisiklet Turu
    5. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
    6. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
    7. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
    8. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
    9. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
    10. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
    11. Devlet kurumunu dolandıran..
    12. Denizlispor’da 2 imza
    13. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Midibüsten düşerek ölen genç,..
    16. İran'dan "Silah satan olmayınca..
    17. "Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki..
    18. Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile"..
    19. Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını..
    20. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden..
    21. GRAFİKLİ - TSK PKK'nın Irak'taki..
    22. Orta Afrika’da silahlı gruplar..
    23. TBMM Genel Kurulu
    24. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    25. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    26. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları..
    27. İsrail el koyduğu 13 tekneyi Gazze'ye..
    28. 9 aylık bebek öldü
    29. İnşaatta kenevir yetiştiren cezaevi..
    30. Meksikalı uyuşturucu karteli 'El..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda