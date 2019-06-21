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Otobüste bulduğu 13 bin lira ve 50 yıllık fotoğrafları gurbetçiye geri ulaştırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesinde görevli şehirlerarası otobüs şoförü Ayhan Çimenoğlu, aracında unutulan 13 bir lira para ve 50 yıllık aile fotoğraflarını, tatil için Nazilli’ye gelen yaşlı gurbetçiye ulaştırdı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:53
Otobüste bulduğu 13 bin lira ve 50 yıllık fotoğrafları gurbetçiye geri ulaştırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesinde görevli şehirlerarası otobüs şoförü Ayhan Çimenoğlu, aracında unutulan 13 bir lira para ve 50 yıllık aile fotoğraflarını, tatil için Nazilli’ye gelen yaşlı gurbetçiye ulaştırdı.



Fransa’da yaşayan ve yaz tatili için Nazilli’ye gelen 73 yaşındaki gurbetçi Hüseyin Gökdağ, 13 bin lira para ve renklendirmek için yanında taşıdığı 50 yıllık siyah beyaz aile fotoğraflarının bulunduğu çantayı, Nazilli -İsabeyli hattında görev yapan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait otobüste unuttu. İkinci bir sefer için aracına bindiğinde çantayı fark eden şoför Ayhan Çimenoğlu, durumu amirlerine haber vererek yapılan araştırma sonucu çantanın sahibine ulaştı. Örnek bir davranış sergileyerek çantayı içerisindekilerle birlikte sahibine teslim eden duyarlı şoför, tam altınla ödüllendirildi.



AYULAŞ İdari İşler Sorumlusu Ali Rıza Büke ve Ulaşım Sorumlusu Ali Öncan ile birlikte Hüseyin Gökdağ’a parasını tastamam teslim eden şoför Ayhan Çimenoğlu,“Hüseyin Amca, dün akşam İsabeyli’den Nazilli’ye kadar benimle yolculuk etti. Nazilli son durağa gelip yeni sefer için İsabeyli’ye doğru yola çıkacakken aracın ön göğüslüğünde unutulmuş olan çantayı fark ettim. Müdürümü arayıp bilgi verdikten sonra sahibine ulaşmak için çantanın içine baktım. Her hangi bir kimlik olmadığında ilk etapta kime ait olduğunu belirleyemedik. Bu sırada çantasını unuttuğunun farkına varan Hüseyin Amca da bize ulaşmaya çalışmış. Kısa sürede kendisine ulaşıp teyit aldıktan sonra parası ve diğer özel eşyalarıyla birlikte çantasını kendisine teslim ettik. Ben vatandaşlık görevimi yaptım” dedi.



“Vatandaşımızın can ve mal güvenliği bize emanet”


Ayhan Çimenoğlu’na sergilediği örnek davranıştan ötürü kutlayan İdari İşler Sorumlusu Ali Rıza Büke de, “Bu davranış Aydın’da her gün 30 bin kişinin ulaşımını sağlayan şoförlerimizin aynı zamanda yolcularımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının güzel bir ifadesi olmuştur. Kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu da bu örnek davranışı 1 adet tam altınla ödüllendirdi” şeklinde konuştu.



“Çok sevindim”


13 bin lira parası ve büyük manevi değeri olan 50 yıllık aile fotoğraflarını kendisine geri getiren Ayhan Çimenoğlu ve AYULAŞ yetkililerine teşekkür eden Hüseyin Gökdağ ise şöyle konuştu: “Aracın hareket etmesine biraz vakit varken çantamı ön tarafa koydum ve birer çay içtik. Daha sonra unutmuşum. Sağ olsun şoför arkadaş çantayı fark etmiş ve bana ulaştırdı. Herkese çok teşekkür ederim. Çantam geri gelince çok sevindik”

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:53
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