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Otobüslere 'karakutu' takılacak

Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma aracı olarak kullanılan otobüslere karakutu takılacak.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:17
Otobüslere 'karakutu' takılacak

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte ulaşım sorunlarını ortadan kaldırabilmek için alt yapı çalışmaları kapsamında yeni yollar, köprülü kavşaklar ve bulvarları hizmete sunan Büyükşehir Belediyesinin, toplu taşımada son model araç sayısını da artırarak vatandaşın daha rahat ve güvenli ortamda ulaşım yapmasına olanak sağladığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında trafik kazalarını önlemek, yakıt tüketiminden tasarruf etmek, yol sürüş güvenliğini artırmak, bakım masraflarını en aza indirmek amacıyla uçaklarda kullanılan karakutu sisteminin otobüslerde de uygulanacağı ifade edildi.

Yeni sistemle araç içindeki her türlü bilginin merkeze iletileceği ve muhtemel sorunlara anında müdahale edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karakutu projesinin hayata geçmesinin ardından uzaktan erişimle arıza tespiti yapılabilecek, haberleşme ağ yapısı ile kaza anında sürücünün ve aracın bulunduğu koşullar kayıt altına alınabilecek. Bu sistemin sağlamış olduğu anlık veriler sayesinde klima sıcaklığından yakıt tasarrufuna, frenleme sayısından motor sıcaklığına, arıza bilgilerinden aracın rölantide kalma süresine kadar birçok bilgi anlık olarak bir merkezden yönetilebilecek. Bu sistemin devreye alınmasıyla birlikte şoförün klimayı açmaması, aracı hızlı veya yavaş kullanması gibi durumlar kalkmış olacak. Proje ile birlikte otobüslerdeki yolcu oranı hesaplanabilecek. Otobüslerin ağırlığının ölçülebildiği sistemde araçların doluluk oranı tespit edilebilecek. Yoğunluğun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri konulabilecek. Yolcu oranları uygulaması sayesinde yolcuların nasıl giderim, yakınımdaki duraklar, sefer saatleri, dolum noktaları ve daha birçok bilgiye ulaşabildiği ulaşım mobil uygulamasıyla bekledikleri otobüsün doluluk oranını yolcular cep telefonundan görebilecekler."

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:17
  1. Karakutu
  2. otobüsler
  3. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyes
  4. toplu taşıma aracı

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