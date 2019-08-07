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Otobüslere bayram temizliği yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:42
Otobüslere bayram temizliği yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.‘ye ait otobüslerin tamamına bayram öncesinde detaylı temizlik yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’a ait 336 otobüs bayramda oluşabilecek muhtemel yoğunluk öncesinde detaylı temizliğe alındı. Otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her noktası temizlendi. Detaylı temizlik yapılan otobüslerde özellikle kullanımı yüksek olan bölgeler tutamak, koltuk başlıkları, duracak düğmeleri buhar makinesi ve temizlik malzemeleri ile dezenfekte edildi. Otobüsteki temizlikler son teknoloji temizlik uygulamalarından olan ve Nano Teknoloji Laboratuarlar’ında geliştirilmiş yöntemler ile gerçekleştirildi.


Avrupa Birliği Standartlarına göre üretilmiş, patentli 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş solüsyonu ile yapılan temizlik çalışmalarında kullanılan malzemeler Sağlık Bakanlığı onaylı olan "Biyodisel Ürün Ruhsatnamesine" sahip olması ile herhangi bir risk de barındırmıyor. Uygulama üç ay boyunca etkisini sürdürüyor. Yapılan sislemenin ardından her ay düzenli olarak mikrop miktarı ölçümü yapılırken 3 ayda bir de ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:42
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