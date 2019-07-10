Otobüsle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otobüsle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.
Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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