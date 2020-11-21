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Korona Virüs Otobüsle evine gidiyormuş! Karantinadaki şoför direksiyonda yakalandı
Korona Virüs

Otobüsle evine gidiyormuş! Karantinadaki şoför direksiyonda yakalandı

Aksaray'da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü Ahmet Kaçıran (50), direksiyon başında polise yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:05:00 -
Otobüsle evine gidiyormuş! Karantinadaki şoför direksiyonda yakalandı

Aksaray-Ankara karayolunda toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yapan polis ekipleri, saat 21.30 sıralarında Ankara’dan Aksaray’a gelen Ahmet Kaçıran yönetimindeki yolcu otobüsünü durdurdu. Şoför Kaçıran ve 2 yolcu HES kodu üzerinden kontrol edildi. Şoför Ahmet Kaçıran’ın koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Sürücü Kaçıran, polis ekiplerinin çağırdığı 112 ekiplerince karantinaya alınmak üzere evine götürüldü. Karantina kurallarına uymayan otobüs sürücüsüne 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Sürücü Ahmet Kaçıran “Ankara’dan otobüs ile evime gidiyordum” diye kendini savundu.

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