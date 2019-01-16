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Otobüs yoldan çıktı, yolcular büyük panik yaşadı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoldan çıkan otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:54
Otobüs yoldan çıktı, yolcular büyük panik yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Alanya seferini yapan Süleyman T'nin kullandığı 27 R 5848 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Konya kara yolunun Akseki ilçesindeki Akçeşme mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan 15'i yolcu 17 kişi, jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek yemek ikram edildi.

Yolcular daha sonra başka bir araçla Alanya'ya gönderildi. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, kazada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Nasır, "Yolcularımızı bir süre jandarmada misafir ettik ve yemek ikram ettik." dedi.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:54
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. akseki

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