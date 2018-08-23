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Otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Fethiye-Antalya yolunda 45 yolcusu bulunan otobüs yoldan çıktı, 25 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:31
Otobüs yoldan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Fethiye-Antalya yolunda bir otobüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yolcuların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, akşam saatlerinde Fethiye-Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye’den 45 yolcusu ile yola çıkan otobüs Antalya istikametine seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yolun sağ tarafındaki sete ve trafik levhalarına çarparak duran otobüsteki 45 yolcu imdat camları kırılarak tahliye edildi. Bölgeye çağrılan ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yolculardan 25’inin yaralandığı ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:31
  1. Antalya
  2. otobüs
  3. trafik kazası
  4. Fethiye

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